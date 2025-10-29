El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está “horrorizado” por la jornada de violencia que dejó 132 muertos en Río de Janeiro, según declaró este miércoles su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.

La cifra fue confirmada por la Defensoría Pública regional, que informó que los cuerpos fueron trasladados por familiares a una plaza del barrio Penha, uno de los focos de la operación policial. Entre las víctimas se encuentran cuatro agentes, y los cadáveres fueron hallados alineados a la vista de vecinos.

La operación buscaba ejecutar 100 órdenes de detención contra miembros del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil, en los complejos de favelas Penha y Alemão. Durante los operativos participaron 2.500 agentes y se movilizaron vehículos blindados, con un saldo de 81 arrestos, 93 fusiles secuestrados y media tonelada de drogas incautadas.

El Gobierno regional afirmó que los sospechosos fueron abatidos tras reaccionar a la acción policial. Tras la jornada, los miembros de la banda bloquearon varias calles de la zona norte, provocando interrupciones en el tránsito de más de 100 líneas de autobuses y el cierre de escuelas y centros de salud.

Este miércoles, Río amaneció sin nuevos bloqueos, aunque la mayoría de comercios y escuelas permanecen cerrados, reflejando la persistente tensión en los barrios afectados.

La Defensoría Pública sigue acompañando las tareas de identificación de cadáveres y recopilando testimonios de familiares y habitantes para responder a la violencia estatal, que fue calificada como “nunca vista” por el organismo.