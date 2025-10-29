Una nueva jornada de reclamo de jubilados frente al Congreso Nacional terminó con momentos de tensión este miércoles por la siesta, cuando un grupo de manifestantes derribó parte de las vallas del operativo policial montado sobre la avenida Rivadavia, en la intersección con Callao.

Como ocurre cada miércoles, los jubilados salieron a las calles para exigir mejoras en los haberes y pensiones, además de la restitución de medicamentos y ayudas que, aseguran, fueron suspendidas por el Gobierno. Sin embargo, al llegar al Congreso se encontraron con un importante despliegue de policías y gendarmes, que bloqueaban el paso con dos filas de vallas metálicas.

Publicidad

Cerca de las 15:30, algunos manifestantes comenzaron a golpear las estructuras hasta tirar al suelo dos de las vallas, abriendo un hueco en el vallado. Tras el incidente, la tensión no escaló: los jubilados se detuvieron sin avanzar, aunque continuaron entonando sus consignas y cánticos frente al edificio legislativo.

De acuerdo con testigos, los efectivos de seguridad no intervinieron para dispersar la manifestación ni repusieron de inmediato las vallas caídas, manteniendo una actitud de contención. Hasta el momento, no se registraron enfrentamientos ni personas demoradas.

Publicidad

La marcha forma parte de las protestas semanales que este sector viene realizando para reclamar una recomposición real de los ingresos frente al aumento del costo de vida y la recuperación de los beneficios sociales y sanitarios que, según denuncian, fueron recortados en los últimos meses.