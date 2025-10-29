Un joven de 16 años fue detenido por la Policía luego de robar una bicicleta en Rawson y huir hacia Pocito. El hecho ocurrió en la zona de calles Agustín Gómez y Frías, donde un hombre denunció que le habían sustraído una bicicleta rodado 29, color verde con negro, marca SLP.

Tras recibir el aviso de la Sala de Monitoreo, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur comenzaron a recorrer la zona. Minutos más tarde, lograron divisar al sospechoso circulando con el rodado en el barrio Huarpe, donde fue interceptado y detenido.

El damnificado, Claudio Adrián Conejero, reconoció tanto la bicicleta como al menor que la había robado. Ante esta situación, la jueza del Primer Juzgado de Menores, Julia Camus, ordenó el inicio del procedimiento por el delito de robo y dispuso el traslado del joven al Centro de Adiestramiento y Derivación (CAD).

Gracias a la rápida intervención policial, la bicicleta fue recuperada y devuelta a su propietario.