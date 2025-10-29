El paso de un frente frío en pleno octubre sorprendió a los sanjuaninos con días típicos de invierno, viento sur y bajas temperaturas en algunas zonas rurales. En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de Producción, Miguel Moreno, llevó tranquilidad al sector productivo al confirmar que no se han registrado daños significativos tras el paso del frente frío.

Moreno precisó que los equipos técnicos recorrieron las principales zonas productivas y que solo falta relevar la zona de Pedernal, en el departamento Sarmiento, para completar el monitoreo provincial.

Este es un panorama muy distinto al de Mendoza, donde sí hubo sectores con fuerte impacto de las heladas.

Qué son las heladas tardías

Las heladas tardías se producen cuando, ya en primavera, las temperaturas bajan a 0 °C o menos, lo que provoca la congelación del agua en las plantas. Esto puede dañar seriamente los brotes, flores o frutos que están en desarrollo.

Por ejemplo, en San Juan suelen darse entre septiembre y noviembre, justo cuando la vid, los frutales o los cultivos hortícolas comienzan a florecer o a formar fruto. Desde la cartera de Producción continúan con la evaluación detallada del estado de las plantaciones para asegurar que no haya consecuencias sobre la próxima cosecha.