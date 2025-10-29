El impacto de la política nacional sigue reconfigurando el escenario local sanjuanino. El departamento 25 de Mayo se convierte en el primer ámbito legislativo departamental en darle institucionalidad al espacio de La Libertad Avanza (LLA), liderado por el presidente Javier Milei. El protagonista de este salto es el concejal Gabriel Alcarás, quien llegó a su banca en las elecciones de 2023 dentro de la coalición que llevó a Marcelo Orrego a la gobernación.

Alcarás decidió formalizar su adhesión al movimiento libertario mediante una comunicación oficial ante las autoridades del cuerpo deliberativo. En un paso formal crucial, el edil presentó una nota ante el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Domingo Mercado, solicitando la apertura del bloque denominado “La Libertad Avanza”, en línea con lo establecido en el reglamento interno del cuerpo deliberativo.

Esta decisión no es menor: la iniciativa busca dar representación institucional a las “ideas de la libertad, la transparencia y la eficiencia del Estado”, principios que impulsa el movimiento La Libertad Avanza a nivel nacional bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

La jugada política de Alcarás marca un quiebre y reafirma el interés de ciertos sectores jóvenes de la política local por alinearse directamente con la agenda nacional de cambios profundos.

El concejal subrayó la importancia de este paso para el futuro político de la provincia: “Este bloque representa a quienes creemos en la libertad, en el mérito y en la responsabilidad individual. Desde el Concejo trabajaremos para acompañar el cambio profundo que impulsa el presidente Milei en todo el país”, afirmó el edil.

Sus objetivos están claros: busca fortalecer la presencia del espacio libertario en el ámbito legislativo local, promoviendo políticas orientadas al respeto de la propiedad privada, la reducción del gasto público y una gestión eficiente al servicio de los vecinos.

Al cristalizar su pase, Alcarás se convierte en el primer legislador departamental en San Juan en formar un bloque de LLA, desprendiéndose de su origen dentro del armado orreguista. Es que si existía un bloque de la LLA en la Cámara de Diputados de San Juan, que ostenta Fernando Patinella, pero no en los departamentos.

El pedido de creación del nuevo bloque será tratado en la sesión ordinaria de este jueves 30 de octubre a las 9 horas, donde se espera una discusión y eventual aprobación de su conformación. Este movimiento no solo tendrá repercusiones en 25 de Mayo, sino que pone en alerta al panorama político de toda la provincia, mostrando que el fenómeno Milei ha comenzado a calar en las estructuras políticas locales.