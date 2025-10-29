Dos jóvenes fueron detenidos en el barrio Los Andes, en Chimbas, luego de ser sorprendidos cuando intentaban robar en una vivienda de la zona. Se trata de Facundo Sebastián Llañez, de 23 años, y Alexis Agustín Llañez, de 24, quienes quedaron a disposición de la justicia.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos habían ingresado a un domicilio del interior del barrio, pero fueron descubiertos por los vecinos y se dieron a la fuga. Tras un rápido operativo, personal de la Comisaría 17º logró detenerlos a pocos metros del lugar.

Los efectivos llegaron luego de ser alertados por el operador en turno, quien comisionó un patrullero al sitio. Al arribar, los uniformados iniciaron un recorrido por las inmediaciones y lograron interceptar a los jóvenes cuando intentaban escapar.

El caso quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal Agustín Caballero, quien investiga las circunstancias del hecho. Los detenidos fueron trasladados a sede policial y permanecen a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras se definen las medidas judiciales correspondientes.