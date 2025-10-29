Ford Argentina anunció una inversión adicional de US$40 millones en su planta industrial ubicada en General Pacheco, lo que eleva a US$700 millones el monto total destinado al desarrollo del proyecto Ranger en los últimos tres años.

Con esta inversión, la producción anual de la pick-up Ranger crecerá a más de 80.000 unidades, lo que representa un incremento del 30% respecto a las cifras previstas para 2024 y un 15% por encima del plan actual.

Además, Ford comenzará a fabricar dos nuevas versiones de la Ranger con cabina simple: una con cabina y chasis, y otra con cabina y caja. Estas variantes están orientadas al trabajo, con una capacidad de carga incrementada en un 25% —superando los 1.250 kilos— y un volumen de carga un 40% mayor.

La planta mantendrá dos turnos de producción, pero con una mayor velocidad, lo que generará aproximadamente 300 nuevos empleos en esta segunda etapa. De esta forma, se prevé alcanzar cerca de 2.800 puestos de trabajo en producción para fines de año.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Sudamérica, destacó que la demanda superó las expectativas y que esta inversión lleva la capacidad productiva a un nivel récord, además de ampliar la oferta con una variante muy esperada.

“Esperamos alcanzar las 80.000 unidades el año próximo. Este año estaremos cerca de las 75.000 Ranger con un crecimiento muy grande en toda la región, especialmente en Brasil, que se lleva la mitad de nuestras exportaciones. La nueva pick-up tendrá un volumen aproximado al 10% de toda la gama Ranger y también el 70% de estas versiones se destinarán a los mercados externos. En Brasil las camionetas de cabina simple tienen mucha demanda comercial”, explicó Galdeano.

Si bien aún no se divulgaron detalles específicos de las nuevas versiones de cabina simple, el proyecto contempla opciones con caja manual y automática, además de tracción simple y 4x4. En todos los casos, la propulsión estará a cargo del motor 2.0 biturbo de 170 CV, confirmaron desde la empresa.

Un factor clave para esta expansión fue la eliminación de la LiNTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) por parte del gobierno argentino, que anteriormente penalizaba a las pick-up de cabina simple al considerarlas vehículos de transporte de carga, a diferencia de las de cabina doble.

Galdeano resaltó: “Vamos a exportar el 70% de las Ranger de cabina simple, con lo cual decimos que la demanda existía fuera de Argentina y por eso lo hacemos. Sin embargo, claramente va a ayudar al mercado local porque era algo que ‘mataba’ un segmento que ahora podrá tener sus clientes nuevamente”.

El ejecutivo también destacó la importancia de las negociaciones con el gobierno sobre la reducción de impuestos. “Lo que más está ayudando a estas decisiones son las discusiones de bajas de impuestos que estamos teniendo con el gobierno. Teníamos impuesto PAIS, impuestos sobre impuestos que hacían que estos programas se cayeran. El impuesto que tiene una naturaleza que te carga de impuestos un proyecto son aquellos que se aplican sobre toda la cadena de valor”, indicó.

“Te afecta a vos, a tu proveedor y al proveedor del proveedor. Si vos piramidás Ingresos Brutos e impuestos municipales sobre toda la cadena, en lugar de localizar un proveedor enfrente a nuestra fábrica, entonces te conviene importar la pieza que podías fabricar en Argentina”, concluyó Galdeano.