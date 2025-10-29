Un allanamiento policial en Caucete terminó con una persona detenida y el secuestro de un arma de fuego. El procedimiento se desarrolló en una vivienda del barrio Pie de Palo, donde los efectivos hallaron un revólver y varias municiones listas para ser usadas.

Fuentes policiales confirmaron que la mujer detenida fue identificada como Gilda Adriana Morán, de 26 años, quien quedó vinculada a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego.

Publicidad

El operativo fue encabezado por personal de la Comisaría 37°, con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, a cargo del fiscal Mauricio Flores. En el domicilio, los uniformados encontraron un arma tipo revólver de color plateado y 36 cartuchos sin percutar, los cuales fueron secuestrados como evidencia.

En el lugar también trabajó la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Tras las actuaciones, Morán fue trasladada a sede policial, donde quedó detenida y a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Publicidad

El caso quedó caratulado como “Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego”, y las autoridades investigan el origen del arma para determinar si estuvo involucrada en otros hechos delictivos.

Este procedimiento forma parte de los operativos preventivos que la Policía de San Juan realiza en el Este provincial, con el objetivo de reducir la circulación ilegal de armas y reforzar la seguridad en la zona.