Un hombre de 65 años fue hallado sin vida en la madrugada de este miércoles en una finca de Santa Lucía, donde se encontraba trabajando. Su familia lo encontró cerca de las 3:30 de la madrugada, sin signos vitales, luego de varias horas sin tener noticias de él.

Según informaron fuentes judiciales, todo comenzó el martes, cuando el hombre se despertó con un intenso dolor en el pecho. Preocupados, sus familiares lo trasladaron al Hospital Marcial Quiroga, donde fue atendido y medicado. Allí, los profesionales le habrían indicado que el malestar era de origen muscular, por lo que le permitieron regresar a su domicilio.

De acuerdo con el relato de allegados, el dolor persistió durante el día, pero el hombre decidió igualmente retomar sus tareas laborales en una finca, con la esperanza de que el malestar cediera. Sin embargo, mientras realizaba una zanja con una pala, sufrió una descompensación que le costó la vida.

Al no regresar a su casa, sus familiares salieron a buscarlo y lo hallaron tendido sobre la zanja, sin signos de violencia ni indicios de criminalidad en la escena. Todo apunta a que se trató de una muerte natural, posiblemente causada por un infarto.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente, que determinará de manera fehaciente la causa del deceso.

En el caso intervienen el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo, ambos de la UFI Delitos Especiales N°5, junto a personal policial de la jurisdicción