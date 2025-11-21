En el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025, y bajo un clima de tensión por la alerta de viento que incluso obligó a suspender la feria en el Estadio del Bicentenario, el actor y conductor sanjuanino Darío Barassi subió al escenario del Velódromo Vicente Chancay y abrió su participación con una broma sobre el fenómeno que afectó a la provincia. “Qué lindo el viento que coshe”, lanzó, haciendo referencia a la situación que marcó la jornada.

Fiel a su estilo, siguió con el humor: “Había que iluminar el escenario”, dijo al entrar, generando risas entre el público. Además, comentó en tono distendido que llevaba “una hora sentado esperando para entrar”, lo que sumó complicidad con los miles de personas presentes.

Barassi estuvo en el escenario junto al El Yarco en la espera del inicio del espectáculo "Mi tierra querida”, el show central de la noche en el Velódromo. El show comenzará pasadas a las 21 y reunirá a más de 300 artistas en escena, con cuadros de folklore, diversas muestras de danza y una puesta que busca homenajear la esencia y la identidad del pueblo sanjuanino.