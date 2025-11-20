Las tradicionales sopaipillas, infaltables en las tardes de mate, tienen ahora una versión más saludable que elimina por completo la fritura sin resignar sabor ni textura. Con una receta sencilla y rápida, es posible obtener piezas crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideales para quienes buscan opciones más livianas sin renunciar a lo clásico de la mesa criolla.

La preparación demanda menos de 20 minutos y se elabora con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier hogar: harina común, sal, polvo de hornear, agua tibia y apenas una cucharada de aceite para unir la masa. Esta variante prescinde de manteca o grasa y permite elegir entre dos métodos de cocción: horno o freidora de aire, ambos prácticos y de bajo contenido graso.

Publicidad

Para comenzar, se recomienda mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear. Luego, se incorpora el agua tibia de a poco hasta lograr una masa suave y maleable. Con la cucharada de aceite se termina de unir y solo requiere un breve amasado, de dos o tres minutos. A partir de ahí, se forman los bollitos, se estiran en discos finos y se pincha el centro para mantener la forma característica de las tortas fritas.

En el caso del horno, se sugiere precalentarlo a 220 °C, colocar las piezas en una placa con papel manteca o apenas aceitada y hornear entre ocho y diez minutos, hasta que tomen un dorado parejo. Quienes prefieran la freidora de aire deben precalentarla a 200 °C y cocinar las sopaipillas entre seis y ocho minutos, girándolas a mitad de tiempo para asegurar una cocción pareja.

Publicidad

Gracias a su simpleza y versatilidad, esta receta se volvió una de las alternativas preferidas entre quienes buscan reducir el consumo de grasas sin perder la esencia de un clásico. Perfectas para acompañar el mate o servirse con dulce, queso o miel, las sopaipillas saludables se consolidan como una opción práctica y deliciosa para cualquier tarde.