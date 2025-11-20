Sociedad > Receta sanjuanina
Cómo hacer sopaipillas al horno o en freidora de aire, la receta más liviana
POR REDACCIÓN
Las tradicionales sopaipillas, infaltables en las tardes de mate, tienen ahora una versión más saludable que elimina por completo la fritura sin resignar sabor ni textura. Con una receta sencilla y rápida, es posible obtener piezas crocantes por fuera y tiernas por dentro, ideales para quienes buscan opciones más livianas sin renunciar a lo clásico de la mesa criolla.
La preparación demanda menos de 20 minutos y se elabora con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier hogar: harina común, sal, polvo de hornear, agua tibia y apenas una cucharada de aceite para unir la masa. Esta variante prescinde de manteca o grasa y permite elegir entre dos métodos de cocción: horno o freidora de aire, ambos prácticos y de bajo contenido graso.
Para comenzar, se recomienda mezclar la harina, la sal y el polvo de hornear. Luego, se incorpora el agua tibia de a poco hasta lograr una masa suave y maleable. Con la cucharada de aceite se termina de unir y solo requiere un breve amasado, de dos o tres minutos. A partir de ahí, se forman los bollitos, se estiran en discos finos y se pincha el centro para mantener la forma característica de las tortas fritas.
En el caso del horno, se sugiere precalentarlo a 220 °C, colocar las piezas en una placa con papel manteca o apenas aceitada y hornear entre ocho y diez minutos, hasta que tomen un dorado parejo. Quienes prefieran la freidora de aire deben precalentarla a 200 °C y cocinar las sopaipillas entre seis y ocho minutos, girándolas a mitad de tiempo para asegurar una cocción pareja.
Gracias a su simpleza y versatilidad, esta receta se volvió una de las alternativas preferidas entre quienes buscan reducir el consumo de grasas sin perder la esencia de un clásico. Perfectas para acompañar el mate o servirse con dulce, queso o miel, las sopaipillas saludables se consolidan como una opción práctica y deliciosa para cualquier tarde.