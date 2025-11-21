La Fiesta Nacional del Sol 2025 comenzó este jueves con la presentación de “Mi Tierra Querida”, el espectáculo central que se llevó a cabo en el Velódromo Vicente Chancay. Pasadas las 21, la puesta en escena dio inicio formal a la edición de este año, en una jornada marcada por el fuerte viento sur que obligó a suspender la actividad prevista en la feria del Estadio del Bicentenario.

La propuesta artística reunió a más de 300 intérpretes sanjuaninos, quienes protagonizaron una puesta integral que combinó música en vivo, danza, poesía y tecnología, con proyecciones que acompañaron cada momento del espectáculo. La presentación incluyó cuadros temáticos vinculados a la identidad provincial y ofreció un recorrido narrativo que destacó la historia, la cultura y las tradiciones de San Juan.

El show contó con 300 artistas sanjuaninos. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

En el Velódromo, cientos de sanjuaninos y turistas se acercaron para presenciar el espectáculo, que se desarrolló según lo programado pese a las condiciones climáticas. La presentación incluyó números folklóricos, coreografías grupales y secuencias teatrales que articularon la propuesta escénica.

El espectáculo contó con presencia tecnológica. (Foto: DIARIO HUARPE/Mariano Martín)

El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente durante la apertura, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín y otras autoridades del gabinete provincial. Antes del espectáculo, y en un contexto de tensión por las inclemencias climáticas, Darío Barassi, Mauricio “El Yarco” Nozica y la periodista Luciana Voiro animaron al público con intervenciones y juegos, preparando el ambiente para el inicio del show.

"La Fiesta del Sol es el amor por lo nuestro, es lo que nos identifica. Tenemos la oportunidad de mostrar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y la verdad es que debo felicitar a cada uno de los artistas, no solo a quienes vienen de afuera, sino también —por supuesto— a nuestros artistas locales, que realizan un trabajo extraordinario. Todo mi reconocimiento y respeto para cada uno de ellos", dijo Orrego previo al inicio del show.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, junto al vicegobernador Fabián Martín, en el espectáculo en el Velódromo..

Con esta puesta en escena, la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol quedó oficialmente inaugurada, dando paso a una nueva edición que buscará destacar el talento local y reforzar la identidad cultural de la provincia. En los días siguientes, el cronograma continuará con espectáculos centrales, propuestas artísticas y actividades para todo el público, consolidando a la FNS como uno de los eventos más representativos de San Juan.

Darío Barassi animó al público previo al show central de la Fiesta Nacional del Sol.