Un hecho conmocionó este miércoles a la ciudad de Plottier, Neuquén, cuando un patrullero que circulaba a gran velocidad, sin luces ni sirena, atropelló a una nena de 8 años que andaba en bicicleta por el barrio Los Álamos. El impacto ocurrió en la calle Realicó y quedó registrado por una cámara de seguridad de un vecino, donde se observa al móvil policial avanzar rápidamente antes de embestir a la menor.

Publicidad

Tras el choque, vecinos y familiares salieron de inmediato al escuchar el ruido y encontraron a la niña, identificada como Catalina, tirada en el suelo, convulsionando. El patrullero frenó varios metros más adelante debido a la velocidad con la que circulaba, y la oficial que conducía regresó para asistir a la víctima. Catalina fue trasladada inicialmente a un centro de salud local y luego derivada al hospital Castro Rendón, en Neuquén capital, debido a la gravedad de sus lesiones.

La madre de una de las niñas que circulaba junto a Catalina relató que su hija logró saltar de la bicicleta “por apenas cinco centímetros” al escuchar que se aproximaba el móvil policial “a todo dar”. Según su testimonio, discutió con los agentes en el lugar al advertir que el patrullero no llevaba la sirena encendida, a lo que le respondieron que “no funcionaba”.

Publicidad

El estado de salud de Catalina es extremadamente delicado. Según contó la mujer al medio LM Neuquén, la pequeña sufrió cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos los pulmones y fue intervenida por un traumatismo de cráneo con hundimiento. Los médicos trabajan para desinflamar su cerebro durante las próximas horas.

Tras el accidente, un grupo de vecinos se manifestó frente a la comisaría de la zona para exigir respuestas y denunciar que no es la primera vez que observan al mismo móvil, y a la misma oficial, circular a alta velocidad por el barrio. Reclamaron mayores controles y protocolos para evitar nuevas tragedias.