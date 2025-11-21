Provinciales > Pronosticado
Alerta meteorológica: el ventarrón golpeó de lleno la FNS 2025
POR REDACCIÓN
El fuerte viento Sur que atravesó la provincia en horas de la tarde impactó directamente en el predio donde se desarrolla la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y dejó imágenes de estructuras movidas por las ráfagas. El fenómeno, anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional con un alerta por vientos intensos, obligó al Gobierno de San Juan y a la organización del evento a tomar medidas inmediatas para resguardar al público.
Las autoridades informaron la reprogramación de actividades en la feria, los patios de comida y los sectores ubicados a cielo abierto, donde predominan los stands de materiales livianos que quedaron expuestos ante la fuerza del ventarrón. La decisión fue adoptada para evitar riesgos ante el movimiento de estructuras y la circulación constante de visitantes.
Pese a las condiciones climáticas y a las modificaciones operativas, las actividades dentro del Velódromo Vicente Chancay comenzaron con normalidad, ya que el espacio se encuentra completamente techado y preparado para eventos en condiciones adversas. En paralelo, en el Estadio del Bicentenario se confirmó que los shows centrales iniciarán en el horario previsto, a las 21:30, dado que la infraestructura permite continuar con la programación sin riesgos para artistas ni asistentes.
Desde el Gobierno insistieron en que las medidas adoptadas se centran en la seguridad y pidieron al público seguir las indicaciones oficiales ante posibles cambios de último momento, dado que el viento podría mantenerse durante la noche.