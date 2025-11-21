El fuerte viento Sur que atravesó la provincia en horas de la tarde impactó directamente en el predio donde se desarrolla la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y dejó imágenes de estructuras movidas por las ráfagas. El fenómeno, anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional con un alerta por vientos intensos, obligó al Gobierno de San Juan y a la organización del evento a tomar medidas inmediatas para resguardar al público.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Las autoridades informaron la reprogramación de actividades en la feria, los patios de comida y los sectores ubicados a cielo abierto, donde predominan los stands de materiales livianos que quedaron expuestos ante la fuerza del ventarrón. La decisión fue adoptada para evitar riesgos ante el movimiento de estructuras y la circulación constante de visitantes.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Pese a las condiciones climáticas y a las modificaciones operativas, las actividades dentro del Velódromo Vicente Chancay comenzaron con normalidad, ya que el espacio se encuentra completamente techado y preparado para eventos en condiciones adversas. En paralelo, en el Estadio del Bicentenario se confirmó que los shows centrales iniciarán en el horario previsto, a las 21:30, dado que la infraestructura permite continuar con la programación sin riesgos para artistas ni asistentes.

Desde el Gobierno insistieron en que las medidas adoptadas se centran en la seguridad y pidieron al público seguir las indicaciones oficiales ante posibles cambios de último momento, dado que el viento podría mantenerse durante la noche.