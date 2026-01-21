Policiales > En Caucete
Detuvieron a “El Pollo”, acusado de un robo a mano armada contra dos mujeres
Por Ariel Patruceli
La Brigada de Investigaciones Este detuvo a un hombre mayor de edad, conocido como “El Pollo” Ochoa, señalado como autor de un robo a mano armada ocurrido el pasado 15 de enero en calle Castro Moreno, en el departamento Caucete.
Según informaron fuentes policiales, el hecho tuvo como víctimas a dos mujeres que fueron interceptadas por dos masculinos, uno de ellos armado. Bajo amenazas, los delincuentes les sustrajeron una mochila y luego se dieron a la fuga.
A partir de la denuncia, personal de la Brigada inició tareas investigativas que incluyeron entrevistas a testigos y el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar a los presuntos autores del asalto.
Con las pruebas reunidas, se concretaron allanamientos en los que se logró la detención de Ochoa y el secuestro de prendas de vestir vinculadas al hecho, además de la mochila robada.
El aprehendido posee un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y quedó alojado en sede de la Comisaría 9ª. Fue imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad, mientras la investigación continúa para dar con el segundo implicado.
