Un sujeto de 26 años fue detenido por el personal de la UFI Genérica, señalado como el presunto autor de la amenaza de bomba que causó un gran revuelo en el Colegio Augusto Pulenta de San Martín. La comunicación telefónica, realizada al 911, obligó a que el establecimiento fuera evacuado de inmediato el pasado 27 de agosto.

La detención de este individuo, de apellido Carrizo, se produce a casi dos meses de ocurrido el incidente. La investigación, liderada por el fiscal Tomás Plaza y su ayudante fiscal Jorge Sánchez, fue compleja debido a las precauciones tomadas por el autor de la amenaza.

Los expertos de la brigada y el equipo tecnológico de la UFI lograron rastrear la procedencia de la llamada, estableciendo que esta se había hecho con un chip prepago que posteriormente fue descartado, lo que dificultó su identificación inicial.

En el marco de la investigación, se llevaron a cabo dos allanamientos en el mismo departamento. Durante estas diligencias, las autoridades lograron secuestrar el teléfono celular utilizado para la amenaza y aprehendieron al supuesto autor.

De acuerdo con las fuentes, el contenido exacto de la amenaza telefónica habría sido: "Bomba, corran, huyan, putos".

Se ha confirmado que, si bien Carrizo trabaja como mecánico en un taller de motos, tiene una relación directa con el Colegio Augusto Pulenta, ya que su hermana es alumna de la institución educativa.

Por el momento, las autoridades se encuentran intentando establecer el móvil detrás de la llamada. Aunque el dispositivo electrónico pertenece al arrestado, y se baraja la posibilidad de que quisiera hacer una broma, los investigadores no descartan que la menor pudiera haber tenido alguna implicancia. Esto podría incluir haberle pedido a su hermano que hiciera la llamada para evitar un examen, o bien, haberle prestado el celular para que otra persona ejecutara la amenaza. Sin embargo, los investigadores tienen por cierto que la persona responsable es un hombre.