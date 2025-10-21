Estudio Pavlova celebra 70 años con función especial de "El Cascanueces"

El Estudio Pavlova celebrará su septuagésimo aniversario con una función especial que tendrá lugar el 24 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Sarmiento. El evento artístico contará con la presentación del segundo acto del ballet clásico "El Cascanueces", obra emblemática del repertorio universal, seguido de un segmento denominado "Música Argentina" que integrará jazz y danza contemporánea como homenaje a las raíces culturales locales.

La función, clasificada como apta para todo público, tendrá una duración total de 120 minutos. Las puertas del teatro se abrirán 40 minutos antes del inicio del espectáculo. El valor de las entradas se ha establecido en tres categorías: general a $15.000, segunda categoría a $13.000 y entrada para menores a $10.000.

Los tickets se encuentran disponibles para su adquisición en la sede del Estudio Pavlova, ubicada en San Luis 247 Oeste, así como en la boletería del Teatro Sarmiento desde las 20.00 horas del día de la función. Esta celebración representa un hito significativo para la institución cultural que durante siete décadas ha mantenido una presencia continua en la formación y presentación de espectáculos dancísticos en la región.