Tini Stoessel lo volvió a hacer. Sin dar demasiadas explicaciones, la artista encendió las redes sociales con una publicación que sus seguidores esperaban hacía tiempo. En las imágenes que compartió, se la ve posando frente a cámara luciendo distintos looks de alto impacto. La estética presentada incluye prendas urbanas, colores neutros y un estilo moderno que anticipaba que algo grande estaba por venir.

La publicación causó una locura total entre sus fans. En cuestión de minutos, el posteo superó miles de comentarios y se convirtió rápidamente en tendencia.

Durante el periodo de especulación, nadie sabía con certeza de qué se trataba. Las dudas giraban en torno a si sería una nueva era musical, una colaboración sorpresa, o el comienzo de un proyecto distinto.

La respuesta oficial llegó poco después y terminó con todas las especulaciones: Tini lanzó oficialmente su campaña de merch. Esta colección de ropa y accesorios está inspirada en Futttura, su nueva apuesta musical.

El anuncio fue recibido con una ola de entusiasmo por parte de sus fans, quienes llenaron las redes de fotos, comentarios y mensajes de apoyo. La cantante incluso compartió postales luciendo algunas de las piezas de la colección, mostrando un sello personal con un estilo que se mueve entre lo deportivo y lo sofisticado.

Aunque Tini todavía no ha dado muchos detalles, sí dejó entrever que esta nueva etapa estará acompañada por un mega festival que se realizará en los próximos días. La artista confirmó esta cuenta regresiva asegurando: “Ya casi nos vemos”.