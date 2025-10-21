Candidata de LLA enfrenta escándalo por detención por narcotráfico en Miami

Documentos oficiales de Estados Unidos confirman que Lorena Villaverde, diputada nacional y candidata a senadora por Río Negro de La Libertad Avanza, fue detenida en Miami en 2002 por intentar adquirir un kilogramo de cocaína. La información, difundida a seis días de las elecciones legislativas, genera un nuevo escándalo para el oficialismo.

Los registros judiciales norteamericanos de la causa 02-032180 detallan que la transacción se realizó en un restaurante de Sarasota, Florida. Si bien el proceso judicial fue suspendido por irregularidades procesales, Villaverde mantiene actualmente prohibido el ingreso a territorio estadounidense. Esta situación le impidió participar en misiones oficiales organizadas por la Cámara de Comercio AMCHAM.

La legisladora, quien preside la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, había exhibido con anterioridad un certificado de carencia de antecedentes emitido en Argentina. Sin embargo, dirigentes de su propio espacio político reconocen que el antecedente era conocido a nivel provincial. Sergio Rivero, referente libertario en Río Negro, declaró haber advertido sobre esta situación a las autoridades partidarias.

El caso ha generado reacciones políticas inmediatas. El diputado Facundo Manes solicitó la expulsión de Villaverde del Congreso, mientras que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció su adhesión al reclamo. Desde el entorno presidencial se reconoce que la situación afecta la campaña electoral y se evalúan medidas respecto a su candidatura, aunque se aclara que, incluso si renunciara a la postulación, mantendría su banca como diputada nacional.

La controversia se amplía por las vinculaciones de Villaverde con Martín Ciccarelli, primo y socio de Fred Machado, empresario actualmente acusado por causas de narcotráfico.