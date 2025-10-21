El Tribunal Oral Federal que juzga a los diez acusados por la desaparición forzada de Raúl Tellechea decidió adelantar la lectura de la sentencia, que inicialmente estaba prevista entre las 14 y las 15 horas. Finalmente, el veredicto se conocerá a las 12:30 del mediodía, tras un cuarto intermedio que fue dispuesto luego de que concluyeran las últimas palabras de los imputados.

La decisión de modificar el horario se tomó luego de que la jornada transcurriera con mayor celeridad de la prevista. La audiencia comenzó a las 9 de la mañana, cuando uno a uno, los acusados se dirigieron al tribunal para dar su versión final antes de la sentencia. Las declaraciones concluyeron antes de lo estimado, motivando el cambio en la resolución final.

El tribunal está integrado por las juezas Eliana Rattá (San Juan), Carolina Pereira y Gretel Diamante (ambas de San Luis). Antes de pasar a deliberar, las magistradas escucharon las declaraciones finales de los imputados, quienes coincidieron en un pedido común: justicia y una sentencia justa.

La lectura del fallo de este mediodía marcará un momento histórico y largamente esperado en la causa iniciada hace más de 21 años por la desaparición del dirigente mutualista y empleado universitario. La expectativa es máxima ante el dictamen que pondrá punto final a la búsqueda de verdad y justicia en este emblemático caso.