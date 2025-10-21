El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para San Juan un marcado cambio en las condiciones climáticas durante el martes 21 y miércoles 22 de octubre de 2025, caracterizado por la presencia de vientos intensos y precipitaciones.

Para el martes 21, la jornada presentará una transición desde condiciones parcialmente nubladas por la mañana hacia un cielo mayormente nublado durante la tarde. El fenómeno más relevante ocurrirá en la noche, con probabilidad de chaparrones que oscilan entre el 10% y 40%, acompañados de ráfagas de viento del sector sureste que alcanzarán entre 51 y 59 km/h. Las temperaturas variarán entre 21°C y 32°C.

El miércoles 22 se iniciará con lluvias aisladas durante la madrugada, manteniéndose la probabilidad de precipitación entre 10% y 40%. Sin embargo, el aspecto más significativo será la intensificación del viento del sector sur, que registrará velocidades entre 32 y 41 km/h con ráfagas que volverán a alcanzar entre 51 y 59 km/h. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán hacia un cielo algo nublado durante la mañana, tarde y noche, con desaparición de las precipitaciones. El viento disminuirá progresivamente su intensidad a lo largo del día, rotando al sector noroeste y sudoeste, mientras las temperaturas mostrarán un descenso notable, con valores entre 17°C y 29°C.