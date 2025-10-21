MasterChef Celebrity ha iniciado su segunda semana de concurso con movimientos inesperados en su plantel. El primer eliminado por decisión del jurado fue Jorge Locomotora Roña Castro. Sin embargo, la semana comenzó con otra baja significativa, ya que Pablo Lescano anunció su abandono del programa, citando que el reality era incompatible con sus compromisos musicales.

Ante esta situación, la producción del programa actuó rápidamente y eligió a un reemplazo que sorprendió a la audiencia: Walas, el reconocido cantante de la banda Massacre.

Esta incursión en MasterChef Celebrity marca la primera vez que vemos a Walas en un reality. El músico asumió el desafío con una mezcla de emoción y temor. Antes de comenzar a cocinar, reconoció el cambio de género que su entrada representa: "Se fue la cumbia y entra el rock, en mi figura".

Walas confesó que el jurado le produce mucha reverencia y que le asusta. En particular, comentó que Martitegui le parece "tan glacial, tan distante". Respecto a su experiencia culinaria, el cantante adelantó que solo cocina "algo en las fiestas, para los amigos," y que hace asados, por lo que su objetivo principal es "aprender de ustedes maestros".

La llegada del líder de Massacre fue bien recibida por sus nuevos compañeros. Julia Calvo opinó que le encanta su ingreso y lo calificó como "un personaje hermoso". Otros participantes reaccionaron a su debut: Luis Ventura bromeó sobre el color de su pelo, y Susana Roccasalvo lo catalogó como una leyenda del rock. Incluso Andy Chango bromeó diciendo que le gustaba tenerlo al lado porque intuía que Walas "podía cocinar peor que él".