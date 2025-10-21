El Ejecutivo municipal de Rivadavia, encabezado por Sergio Miodowsky, sigue sin responder dos pedidos de informe clave del bloque peronista. Sin embargo, la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, confirmó que el pedido sobre el agasajo docente entrará a tratamiento recién post-elecciones, mientras que la respuesta sobre la expropiación millonaria de un terreno estratégico aún es trabajada por Asesoría Letrada.

La gestión del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, continúa en el centro del debate político debido a las demoras en la rendición de cuentas solicitada por la oposición. El Concejo Deliberante aguarda dos informes cruciales que el Ejecutivo debe elaborar: uno sobre los gastos del reciente agasajo a los docentes y otro, de larga data, sobre la millonaria expropiación de un terreno.

El bloque peronista del Concejo Deliberante presentó un pedido de informe buscando fiscalizar los egresos y contrataciones asociados al agasajo realizado a los docentes por el Día del Maestro en septiembre. El evento, llevado a cabo el 19 de septiembre en el predio Cepas Argentinas, ya había generado controversia cuando un equipo de DIARIO HUARPE tuvo impedido el ingreso para su cobertura.

La presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, confirmó que el pedido de la oposición, impulsado por los ediles Sergio Carrión, Mónica Castro y Romina Albarracín, acaba de ingresar al cuerpo legislativo. Sin embargo, su tratamiento se verá desplazado en el calendario parlamentario.

"El pedido de informe sobre el agasajo a los docentes acaba de ingresar, seguramente le daremos tratamiento la semana que viene, ya que esta semana no habrá sesión", explicó Correa a este medio. El cronograma implica que el tema ingresará formalmente a la agenda post-elecciones, dándole más tiempo a la gestión de Miodowsky para elaborar su respuesta.

Los concejales peronistas buscan conocer el monto total gastado en la celebración, el detalle de las contrataciones de artistas y servicios de terceros, y la partida presupuestaria utilizada para el financiamiento del evento, subrayando la importancia que la bancada opositora le otorga a la fiscalización del manejo financiero.

La expropiación millonaria: la respuesta se cocina en Asesoría Letrada

La presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, afirmó que “Asesoría Letrada ya está trabajando en el informe para responder las inquietudes de la oposición”. El foco de la disputa es la adquisición de una parcela de 1.955 metros cuadrados ubicada estratégicamente en Avenida Libertador 5.376 Oeste, justo frente al palacio municipal.

El inmueble, que perteneció a la empresa La Nueva Sarmiento, fue declarado de “utilidad pública” con el fin de ampliar las dependencias municipales. Para concretar la compra, se realizó un ajuste presupuestario en febrero de 2024 que destinó $30.000.000 a la operación. El bloque peronista solicitó un informe exhaustivo al Ejecutivo, exigiendo una justificación detallada de la Secretaría de Hacienda sobre el destino exacto de esos $30 millones. Además, la oposición reclama el avalúo oficial del Tribunal de Tasaciones y explicaciones sobre el presunto incumplimiento de los plazos en el proceso.

Dato

Respecto a la ausencia de la firma de uno de los ediles peronistas, Martín Videla, este mismo afirmó que "el día que presentaron la nota yo no estaba en el departamento y ellos estaban apurados de presentarlo, por eso no está mi firma". Aclaró, no obstante, que estaba en conocimiento de la acción y de acuerdo con la presentación de dicha solicitud.