Melody Luz no tuvo un buen inicio con su suegra, Mariana Nannis, y las diferencias y reproches se han mantenido a lo largo del tiempo. La bailarina y pareja de Alex Caniggia rememoró públicamente el incómodo momento en que se conocieron en Marbella, España, donde Nannis tiene su residencia. La sinceridad de Luz no dejó dudas sobre el recibimiento que tuvo.

"Me daba miedo hasta hablar. Ella me tiró un beso frío y después ni me dirigió la palabra", relató Melody Luz al recordar su llegada a la casa de Mariana Nannis junto a Alex, en aquel entonces, para pasar unos días. El encuentro, lejos de ser cordial, estuvo marcado por la tensión y las actitudes que la bailarina definió como "elitistas" por parte de la mediática.

Según el testimonio de la bailarina, la bienvenida no solo fue seca con ella, sino también con su propio hijo. "Y ni un abrazo le dio a Alex, que no sé cuántos años no lo veía a su hijo", detalló Luz, dejando en evidencia el distanciamiento que ya existía en la familia. La nuera de Claudio Paul Caniggia añadió un detalle insólito sobre la llegada: "A Alex le dio un beso y le dijo 'a tu hermana le voy a poner una denuncia porque me usó una cartera no sé de qué marca'. Esa fue la bienvenida".

Melody Luz ha sido clara en señalar que las diferencias con Nannis van más allá de una simple incompatibilidad de caracteres, llegando incluso a acusaciones de discriminación. La bailarina ha manifestado sentirse atacada por la madre de Alex debido a sus orígenes: "Me banqué discriminaciones de Mariana, porque soy de San Martín y porque me hago el camino yo sola y mis papás no son millonarios por más que sean laburantes y nunca me haya faltado un plato de comida".