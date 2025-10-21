Virales > Moda sin edad
La historia viral: la mujer de 70 años que causa sensación con su moda atrevida
POR REDACCIÓN
Una mujer rusa de más de 70 años ha desafiado los estereotipos sociales al convertirse en un fenómeno viral en redes sociales como TikTok e Instagram. Con el nombre de Valentinka, esta usuaria comparte abiertamente su estilo de vida y su pasión por la moda, luciendo atuendos audaces que incluyen vestidos con recortes, minishorts ajustados y transparencias, lejos de lo que tradicionalmente se espera para alguien de su edad.
@valentinka_danc
Sus publicaciones, que superan los 4 millones de visualizaciones, desataron reacciones polarizadas. Mientras muchos seguidores celebran su actitud como un ejemplo de valentía y autoaceptación, otros critican su estilo por considerarlo inapropiado. Sin embargo, Valentinka no solo ha ignorado los comentarios negativos, sino que ha convertido su presencia en las redes en un mensaje inspirador: "La vida sigue después de los 70", afirma en sus perfiles.
A través de videos donde baila, compra ropa o simplemente comparte su día a día, Valentinka ha logrado trascender el ámbito digital para convertirse en un símbolo de libertad y autoestima. Su historia ha generado debates sobre los prejuicios asociados al envejecimiento y la moda, recordando que la expresión personal no tiene fecha de caducidad.