Una mujer rusa de más de 70 años ha desafiado los estereotipos sociales al convertirse en un fenómeno viral en redes sociales como TikTok e Instagram. Con el nombre de Valentinka, esta usuaria comparte abiertamente su estilo de vida y su pasión por la moda, luciendo atuendos audaces que incluyen vestidos con recortes, minishorts ajustados y transparencias, lejos de lo que tradicionalmente se espera para alguien de su edad.

Sus publicaciones, que superan los 4 millones de visualizaciones, desataron reacciones polarizadas. Mientras muchos seguidores celebran su actitud como un ejemplo de valentía y autoaceptación, otros critican su estilo por considerarlo inapropiado. Sin embargo, Valentinka no solo ha ignorado los comentarios negativos, sino que ha convertido su presencia en las redes en un mensaje inspirador: "La vida sigue después de los 70", afirma en sus perfiles.

A través de videos donde baila, compra ropa o simplemente comparte su día a día, Valentinka ha logrado trascender el ámbito digital para convertirse en un símbolo de libertad y autoestima. Su historia ha generado debates sobre los prejuicios asociados al envejecimiento y la moda, recordando que la expresión personal no tiene fecha de caducidad.