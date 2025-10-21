Tras intensa búsqueda, se entregó el presunto autor del homicidio en Chimbas

Jonathan Lucero, de 29 años, se entregó a la justicia como presunto autor del homicidio de Matías Emiliano Díaz ocurrido el pasado viernes en Villa San Patricio, Chimbas. El individuo, conocido bajo el apodo de "Guachillón", permanecía en búsqueda intensiva desde el hecho criminal y acudió a la UFI Delitos Especiales acompañado por su defensora legal, María Filomena Noriega.

La investigación indica que la víctima recibió dos impactos de bala, uno de ellos letal bajo la axila, cuando circulaba por el interior del barrio. Las pesquisas sugieren que el móvil del crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas en el ámbito del narcomenudeo, hipótesis que se mantiene como línea principal de la causa aunque se descarta la participación de un sicario.

Publicidad

La abogada defensora manifestó que "tomamos la decisión de presentarnos a disposición de la justicia porque se han hecho varios allanamientos en la casa de él, en los amigos, en la esposa". Noriega añadió que su cliente "niega totalmente" su participación en el hecho y sostuvo que existían "conflictos de carácter personal" entre su defendido y la víctima, relacionados con supuestos robos de motocicletas y pedidos de rescate.

Respecto al lugar donde habría estado su cliente al momento del hecho, la letrada indicó que "habría estado con su familia y con su pequeño hijo". Destacó además que su representado "no tiene ningún tipo de antecedente penal" y confirmó que se encuentra a la espera de la audiencia de formalización, que deberá realizarse dentro de las próximas 72 horas.

Publicidad

El caso continúa bajo investigación activa mientras se aguarda la realización de la audiencia formal, donde se presentarán las pruebas recabadas por la fiscalía y se determinará la situación legal del imputado.