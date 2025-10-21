Un grave siniestro vial (auto/moto) ocurrió aproximadamente a las 7:00 horas del 21 de octubre de 2025 en Sarmiento. El incidente tuvo lugar específicamente en la intersección de Ruta 319 y calle Matías Zavalla.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, en el hecho participaron dos conductores: Varela Fabian, quien conducía un auto Peugeot 505, y Molina Alejandro, conductor de una motocicleta Appia 159 cc sin dominio.

La descripción de los hechos indica que el siniestro se produjo cuando el conductor del Peugeot, Varela, circulaba por Ruta 319 en sentido de oeste a este. Por su parte, el motociclista, Molina, circulaba igualmente por Ruta 319 pero en sentido contrario, de este a oeste.

Al llegar a la calle Matías Zavalla, el automóvil giró hacia el Norte para reincorporarse por dicha arteria. El conductor del Peugeot realizó esta maniobra sin advertir la presencia del motociclista, por lo que lo colisionó con la parte frontal izquierda del vehículo.

Debido a la fuerte colisión, el señor Molina cayó a la arteria. Inmediatamente fue trasladado al hospital departamental, Ventura Lloveras. Allí, fue atendido por el Dr. Funes Cesar, quien determinó que el motociclista presentaba Politrauma con TEC grave (Traumatismo Encéfalo Craneano grave) con pérdida de conocimiento temporal.

A raíz de la gravedad de su diagnóstico, se determinó que Molina sería trasladado al Hospital Rawson para un control más exhaustivo.