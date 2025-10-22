Luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors atraviesa un período de transición bajo la conducción interina de Claudio Úbeda, quien se mantendrá como entrenador principal hasta diciembre. Mientras tanto, el presidente Juan Román Riquelme comenzó a delinear el nuevo proyecto futbolístico para el año 2026, que podría incluir un cambio en la dirección técnica.

Según informaron los periodistas uruguayos Rodrigo Buysan y Franco Bertolini, desde Montevideo, el club Xeneize realizó en los últimos días una consulta informal al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, para conocer la situación contractual de Diego Aguirre, actual DT del equipo aurinegro. Aunque todavía no hubo una oferta formal, el contacto dejó en claro que Boca inició un sondeo exploratorio con vistas al próximo ciclo.

Diego Aguirre.

Aguirre, de 60 años, es uno de los técnicos más experimentados del fútbol sudamericano. En sus 23 años de carrera, dirigió en Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, México, Qatar y Brasil, además de varias etapas al frente de Peñarol, con el que conquistó ocho títulos nacionales. Su mayor logro internacional como entrenador fue haber alcanzado la final de la Copa Libertadores 2011, en la que cayó ante Santos de Neymar. Como futbolista, el propio Aguirre ya había levantado el trofeo continental con el club uruguayo en 1987.

En la Argentina, el entrenador tuvo un paso por San Lorenzo entre 2016 y 2018, donde dirigió 33 partidos, obtuvo 17 victorias y alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana. Su estilo de juego y su perfil disciplinado son aspectos que Riquelme valora especialmente para un futuro proceso.

El interés de Boca responde a la idea de fortalecer su estructura deportiva a largo plazo, en un contexto donde el club busca consolidar su presencia internacional y asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Mientras tanto, Úbeda continuará al frente del plantel profesional con el objetivo inmediato de pelear el Torneo Clausura y mantener la competitividad del equipo en el cierre de la temporada.

Si bien el acercamiento con Aguirre es incipiente, su nombre ya circula con fuerza en los pasillos de Brandsen 805 como una alternativa seria para encabezar el nuevo proyecto de Boca, cuyo futuro comenzará a definirse en los próximos meses.