A la 1.30 de la madrugada de este miércoles personal de Comisaría 25º de Rawson efectuaba recorridas de seguridad en el móvil policial, y recibieron una directiva urgente del Centro de Integración y Seguridad Metropolitana (Cisem). El operador de turno comisionó a los efectivos para que se dirigieran a calle República del Líbano y Bahía Blanca, donde reportaron un robo.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el damnificado, el señor Manuel Guardia, vecino de la zona. La víctima manifestó que desconocidos sustrajeron su motocicleta que se encontraba en su domicilio. El vehículo robado es una Guerrero modelo G90 Econo, de color celeste y blanco, con dominio 625-JVE.

La Guerrero de 90 cc que el delincuente convaleciente robó.

La clave para el inicio de la búsqueda la proporcionaron los vecinos, quienes brindaron las características detalladas del presunto autor. El sujeto fue descrito como un hombre que vestía un pantalón de color gris, de cabello tipo rubio y con la particularidad de llevar un yeso en uno de sus brazos. Los testigos afirmaron que lo vieron merodeando los alrededores minutos antes, por lo que la fuerza policial no descartó su vinculación directa con el robo.

Con estos datos precisos, el personal de la Comisaría 25º inició un rastrillaje por las inmediaciones del lugar. La intensa búsqueda tuvo resultados a pocos minutos. Sobre la calle Primero de Mayo, antes de llegar a República del Líbano, los efectivos observaron al sujeto que coincidía perfectamente con la descripción.

El individuo llevaba consigo la motocicleta Guerrero recién denunciada como robada. Al percatarse de la presencia policial, el malviviente dejó abandonada la moto en plena calle e intentó darse a la fuga a pie. Sin embargo, su escape fue frustrado de inmediato, los efectivos policiales aprehendieron al sujeto a los pocos metros.

Gracias a la rápida acción policial y a la valiosa colaboración ciudadana, se recuperó la movilidad del señor Guardia, quien recuperó su rodado en el lugar.

Por el hecho consumado, la Policía dio intervención al Sistema Acusatorio de la provincia, iniciándose de forma inmediata el procedimiento especial de flagrancia. El autor del ilícito, cuya identidad no trascendió en este primer informe, quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 25º a disposición de la Unidad Fiscal de turno.