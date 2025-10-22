Este domingo 26 de octubre, San Juan volverá a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán los representantes de la provincia para la Cámara de Diputados de la Nación.

Según los datos oficiales de la Cámara Nacional Electoral (CNE), 620.823 sanjuaninos están habilitados para emitir su voto. En toda la provincia se dispondrán 1.843 mesas distribuidas en 241 establecimientos educativos y en cuatro sectores del Servicio Penitenciario Provincial.

La CNE informó además que ya se realizó el envío del material electoral y la habilitación de las escuelas para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

A nivel nacional, el padrón electoral cuenta con 36.477.204 votantes habilitados para participar de las elecciones legislativas 2025, en las que se renovarán bancas en la Cámara de Diputados y el Senado.

Los comicios se desarrollarán con la modalidad de Boleta Única de Papel (BUP), sistema que San Juan implementará por primera vez en una elección nacional.