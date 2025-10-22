El expresidente Alberto Fernández habló públicamente por primera vez sobre la situación judicial y personal que atraviesa en relación con su hijo Francisco, fruto de su vínculo con Fabiola Yáñez. Lo hizo en una entrevista con el programa A la Tarde, donde sostuvo que durante más de un año reclamó el regreso del niño al país.

“Estuve más de un año reclamando el regreso de Francisco. Nunca hablé de estas cosas esperando a la Justicia”, expresó el exmandatario, quien aseguró que ahora que “la Justicia desplazó al doctor Ercolini, se va a saber toda la verdad”.

Consultado sobre los motivos por los cuales no viajó a España para ver a su hijo, Fernández explicó: “La Justicia, en su momento, me prohibió salir del país. Por eso nunca viajé y no fui a España a ver a Francisco por razones económicas”.

En relación con el expediente judicial que involucra a su expareja, Fabiola Yáñez, el exjefe de Estado señaló: “No tengo idea de lo que se está hablando. Hay una causa por impedimento del vínculo donde Yáñez está imputada”.

Finalmente, Fernández adelantó que “la revocación de la residencia en Madrid ya fue solicitada y es inminente que se decrete”, en referencia a una posible medida judicial que permitiría el regreso de su hijo a la Argentina.