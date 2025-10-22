La Asociación Bancaria, encabezada por Sergio Palazzo, logró un nuevo ajuste salarial para los trabajadores del sector financiero que se reflejará en los haberes de noviembre 2025. El incremento corresponde a un 2,1% aplicado desde septiembre y afecta todas las remuneraciones, buscando mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Este aumento se suma a la Participación en las Ganancias (ROE), que varía según la escala de cada empleado. Además, el pago retroactivo por la actualización de septiembre se abonará junto con los salarios de octubre, que se perciben en noviembre.

Publicidad

En lo que va de 2025, los empleados bancarios acumulan un aumento salarial del 22% desde diciembre de 2024, superando la inflación oficial y posicionándose entre los gremios con mayores incrementos por paritarias durante el año.

El acuerdo también estableció un monto mínimo actualizado para el bono otorgado por el "Día del Bancario/a", que se celebra el 6 de noviembre. Este día es de gran relevancia para el sector, ya que se rige por las mismas normas que los feriados nacionales, implicando la suspensión de la atención presencial en todas las entidades financieras del país.

Publicidad

La elección de esta fecha conmemora la fundación histórica de la Asociación Bancaria en 1924, un hito marcado por intensas luchas y huelgas en defensa de derechos laborales y mejores condiciones de trabajo.

De esta manera, el salario mínimo bruto para los empleados de los principales bancos argentinos será de $1.915.982,88 en noviembre de 2025, al que se sumará el bono especial por el Día del Empleado Bancario, fortaleciendo el poder adquisitivo del sector.