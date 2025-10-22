La empresa ENAV lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a incorporar un mecánico para tareas de mantenimiento. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en industrias, especialmente en desmontaje, desarme y armado de equipos industriales.

Entre los requisitos se destacan contar con título secundario completo (excluyente) y tener experiencia en soldadura con electrodo y TIG. Si bien no es obligatorio, se considera deseable poseer título de Técnico Mecánico. Además, se busca personal con buena predisposición para el trabajo en equipo y disponibilidad horaria para desempeñarse en turnos rotativos.

Las personas interesadas pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico recursoshumanos2023.e@gmail.com, o bien presentarlo personalmente en las oficinas de ENAV, ubicadas en Necochea 361 Norte, departamento Chimbas, San Juan.