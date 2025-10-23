El refugio Casita de Tronquito, ubicado en Carpintería, Pocito, atraviesa una situación crítica para garantizar la alimentación de los animales que cuida. Actualmente, alberga 80 perros y 150 gatos, muchos rescatados de la calle, y necesita de la solidaridad de los sanjuaninos para recaudar fondos con urgencia para cubrir el alimento de todo el mes.

Según explicó Cecilia Montaño, responsable del refugio, el mes pasado se retiraron fiado 1.200 kilos de alimento para perros y 80 kilos para gatos en La Forrajera, el proveedor habitual, con el objetivo de cubrir la alimentación durante todo el mes. Sin embargo, aún falta completar el pago de lo adquirido.

Publicidad

“Si no pido fiado, debo comprar en bolsas de a 10, y esto no alcanza para todo el mes. La ayuda del proveedor nos permitió no desabastecernos, pero ahora necesitamos colaboración para terminar de pagar lo que nos falta”, dijo Montaño a DIARIO HUARPE.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias lacasitadetronquito, asegurando así que perros y gatos continúen recibiendo su alimento diario.