El dólar oficial cerró este miércoles 22 de octubre del 2025 a $1465,00 para la compra y $1515,00 para la venta (BNA). Es el tipo de cambio con control estatal, solo para operaciones específicas.

El dólar blue mantuvo su tendencia alcista en la jornada y cerró con un incremento del 0,65%. En el mercado informal, la divisa estadounidense se ubicó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, marcando una nueva suba en medio del clima de incertidumbre económica y preelectoral.

A continuación, las principales cotizaciones de los distintos tipos de dólar al cierre de la jornada: