El dólar oficial cerró a $1.465 para la compra
POR REDACCIÓN
Hace 2 horas
El dólar oficial cerró este miércoles 22 de octubre del 2025 a $1465,00 para la compra y $1515,00 para la venta (BNA). Es el tipo de cambio con control estatal, solo para operaciones específicas.
El dólar blue mantuvo su tendencia alcista en la jornada y cerró con un incremento del 0,65%. En el mercado informal, la divisa estadounidense se ubicó en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta, marcando una nueva suba en medio del clima de incertidumbre económica y preelectoral.
A continuación, las principales cotizaciones de los distintos tipos de dólar al cierre de la jornada:
- Dólar Oficial (BNA): $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Es el tipo de cambio regulado por el Estado, utilizado para operaciones autorizadas.
- Dólar MEP: $1.597,10 para la compra y $1.601,00 para la venta. Surge de la compra y venta de bonos en el mercado local.
- Contado con Liquidación (CCL): $1.616,60 para la compra y $1.617,50 para la venta. Se emplea para girar divisas al exterior mediante títulos públicos.
- Dólar Cripto: el USDT, principal stablecoin, cotizó alrededor de $1.583,21 para la venta. Su valor replica la cotización del dólar libre en plataformas digitales.
- Dólar Tarjeta: $1.969,50 para la compra y la venta. Incluye el Impuesto PAIS y las percepciones de Ganancias y Bienes Personales que se aplican a consumos con tarjeta en el exterior.
