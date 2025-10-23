La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una prohibición sobre un lote de pasas de uva apócrifas que presentaban riesgos para la salud de los consumidores. La medida se tomó luego de que se detectara la presencia de una piedra dentro de uno de los envases, un hallazgo que alertó a la autoridad sanitaria.

El organismo informó que estas pasas no cuentan con la certificación ni los controles correspondientes, lo que las convierte en un producto potencialmente peligroso. La presencia del objeto extraño en el paquete aumenta el riesgo de daños físicos al ingerirlas o manipularlas.

Ante esta situación, la Anmat recomendó a los consumidores no adquirir ni consumir pasas de uva que no tengan la debida autorización oficial y que provengan de fuentes no confiables. Además, se ordenó el retiro inmediato del producto del mercado para evitar cualquier incidente sanitario.

Si bien no se brindaron detalles específicos sobre el fabricante o el lote involucrado, la entidad enfatizó la importancia de verificar que los alimentos cumplan con las normativas vigentes para garantizar la seguridad y calidad.

Esta acción forma parte de los controles rutinarios que la Anmat realiza para proteger a la población de productos alimenticios fraudulentos o que puedan representar un peligro para la salud pública.