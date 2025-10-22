Un hecho ilícito cometido el pasado 13 de octubre tuvo un giro inesperado. Un ciudadano se presentó en sede policial para formalizar una denuncia luego de haber sido víctima de un robo en la calle Paula Albarracín, en el que desconocidos sustrajeron elementos del interior de su camión.

Según el relato de la víctima, el hurto incluyó un bolso con ropa y zapatillas, una importante suma de $200.000 en efectivo y un teléfono celular marca iPhone.

La historia tomó un rumbo decisivo días después del robo, cuando el damnificado se presentó en un local comercial dedicado a la venta y arreglo de dispositivos celulares. Al comentar el suceso al propietario del establecimiento, este le manifestó que había recibido un teléfono de idénticas características al sustraído. Acto seguido, el comerciante le exhibió el equipo, y el denunciante lo reconoció inmediatamente como de su propiedad.

Ante esta pista fundamental, personal de la Brigada de Investigación de la Comisaría 9ª tomó cartas en el asunto. Los detectives lograron establecer la identidad de la persona que había llevado el teléfono al local: resultando un menor de edad, oriundo de la Villa Etelvina.

De inmediato, la Policía consultó con el juzgado interviniente. La Oficina Judicial Penal de la Niñez y Adolescencia dispuso que el celular iPhone fuera entregado a su legítimo dueño, quien así pudo recuperar al menos una parte de lo robado.

En cuanto al menor de edad implicado, la Justicia ordenó que se iniciara un sumario prevencional con intervención del Juzgado de Menores. El menor fue identificado y su situación procesal quedó a disposición de la órbita judicial competente, que determinará los pasos a seguir respecto a su participación en el robo del camión. La investigación continuará para intentar dar con el resto del botín sustraído, incluyendo el dinero en efectivo y el bolso con pertenencias.