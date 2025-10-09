El diputado provincial y secretario de la CGT, Eduardo Cabello, confirmó el inicio de una nueva obra en el proyecto minero Veladero Valle de Lixiviación. Esta iniciativa demandará aproximadamente 500 puestos de trabajo para personal de la construcción. Al respecto, Cabello explicó que "hoy ha iniciado ya de a poco, estaba haciendo una incorporación y por supuesto cuando ya el clima cambia, cuando ya las nevadas dejan de caer entonces aumenta eso”.

Eduardo Cabello

En el análisis de la situación general del empleo en el sector, el dirigente sindical indicó que, tras una etapa crítica donde se perdieron cerca de 5.000 puestos de trabajo, el mercado laboral ha comenzado una lenta recuperación. "Hoy deben andar recuperando hacia unos 1.500", precisó Cabello, quien agregó que "mucho de la gente que se perdió en este momento también ya está trabajando en otro proyecto y fuera de la provincia".

Esta reactivación es impulsada fundamentalmente por la inversión de la obra privada, con proyectos como el mencionado en Veladero, la construcción de un camino para otra mina y el desarrollo de un parque solar. "Así que gracias a Dios la obra privada nos está llevando a recuperar en mucha mano de obra", afirmó el secretario de la CGT, aclarando que esta actividad se complementa con la obra pública "con lo que se tiene".

Cabello destacó la calidad de la mano de obra sanjuanina, señalando que "tenemos muchos sanjuaninos trabajando por la calidad de mano de obra que tienen" en proyectos fuera de la provincia, lo que genera un flujo de ingresos que se repatria a la economía local. "¿Esto qué hace cuando salen estos trabajos? Se repatrian, se vienen, vienen a la provincia", explicó.

No obstante, enfatizó que el ritmo de la recuperación es gradual, ya que "esto va a cuenta gota. El dinero no viene quizás como a todos nos gustaría". Pese a esto, subrayó que "suma, todo lo que sea trabajo suma", remarcando que toda nueva obra constituye un aporte significativo para la generación de empleo en la provincia.