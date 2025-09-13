El dólar en San Juan se comercializa este viernes en 1.370 para la compra y $1.470 para la venta, según informó DolarSanJuan.com. Estos valores se mantienen sin cambios respecto a la tarde del jueves, reflejando estabilidad luego de la fuerte volatilidad registrada tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En la city porteña, el dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Por su parte, el dólar MEP, también conocido como dólar financiero, opera en $1.441,85 para la compra y $1.445,41 para la venta.

Publicidad

Tras la liberación del cepo para personas físicas, cada entidad bancaria maneja sus propias cotizaciones. En San Juan, los valores más destacados son:

Banco Nación: venta $1.445 / compra $1.395

Banco Supervielle: venta $1.453 / compra $1.403

Banco BBVA: venta $1.445 / compra $1.395

Banco Columbia: venta $1.455 / compra $1.420

Banco Santander: venta $1.445 / compra $1.395

Banco ICBC: venta $1.442 / compra $1.375

Banco Galicia: venta\$1.445 / compra $1.395

Banco Macro: venta $1.455 / compra $1.395

Banco de San Juan: venta $1.450 / compra $1.400

El mercado refleja una relativa calma luego de la suba que se registró tras la derrota del oficialismo en Buenos Aires y la cercanía del dólar al techo de la banda cambiaria.