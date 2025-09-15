El dólar oficial arrancó la semana con una nueva disparada de $15 y cotizó este lunes 15 de septiembre a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Con este nivel, la divisa superó el techo de la banda cambiaria fijado en $1.471,71, marcando un récord desde la liberación del cepo en abril.

En los últimos siete días, el billete acumuló un incremento de $85, impulsado por la inestabilidad que generó la derrota electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Ante este escenario, el Banco Central quedó obligado a intervenir con ventas de divisas para intentar contener la cotización dentro de los límites establecidos.

En el segmento minorista, los bancos ofrecieron la moneda estadounidense en un rango de entre $1.420 y $1.470. Sin embargo, el dato más llamativo fue que el dólar blue se mantuvo como la opción más barata, con valores de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

La tensión cambiaria se suma a las nuevas restricciones que el Gobierno aplicó a las operaciones de los agentes de bolsa, una medida que en la práctica representa un regreso parcial al cepo cambiario. Si bien la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se redujo, la presión en el mercado volvió a encender alertas tanto en el sector financiero como en el político.

