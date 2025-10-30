Cultura y Espectáculos > Amor en el aire
El especial festejo de aniversario de Marina Calabró y su novio
POR REDACCIÓN
La relación entre Marina Calabró y Rolando Barbano se consolida, y la pareja celebró su aniversario demostrando el buen momento que atraviesan. El periodista Rolando Barbano compartió en sus redes sociales una serie de fotos románticas para conmemorar su fecha especial, aunque no perdió la oportunidad de incluir una dosis de humor.
Barbano publicó las imágenes con un mensaje que hace referencia a la espontaneidad del momento: "salieron borrosas pero al final te chapé. Feliz aniversario, mi reina". La respuesta de Marina Calabró fue inmediata, devolviendo la ternura y el humor: "¡El chape más lindo del mundo! Feliz aniversario mi amor".
La pareja, que comenzó su vínculo como cómplices y colegas, tuvo un período de rumores y reconciliaciones antes de consolidar el romance, el cual se ha visto fortalecido por gestos públicos y viajes. De hecho, en agosto se había rumoreado una crisis de pareja. Barbano se encargó de desmentir esos rumores utilizando un recurso que funciona bien con los seguidores: los mensajes picantes y humorísticos en el Instagram de Marina.
En ese momento de supuesta crisis, al pie de uno de los looks que subió la periodista, él le había escrito una particular estrofa: "si yo pudiera contarte, las cosas que por tí siento, comprenderías, mi amor, qué puro es mi afrecho". Marina le siguió el juego, respondiendo: "Sabina se moriría de envidia con tu poesía. Ojo que se viene el Nobel de Literatura".
Más recientemente, despejando cualquier duda sobre la estabilidad de la pareja, Barbano publicó un nuevo posteo en Instagram junto a sus hijos y su novia. En esa ocasión, el periodista utilizó palabras directas para referirse a la felicidad que le produce su familia: "No tengo forma de transmitirles lo que disfruto disfrutar junto a mis amores: mi Ninita, mi Rocco, y la mujer de mis sueños". Estas nuevas postales indican que la relación de la pareja sigue más que bien.
