Uñac y el Presupuesto de Milei: “Sumerge al país en el subdesarrollo”

En el marco del debate por el Presupuesto 2026 que envió el presidente Javier Milei, el senador por San Juan, el justicialista Sergio Uñac, lanzó una dura crítica al proyecto. Desde su banca, el sanjuanino advirtió que se “ajusta planillas, pero desordena el futuro de todos los argentinos” y sostuvo que el rumbo planteado “sumerge al país en el subdesarrollo”.

El debate se dio en el marco de un período extraordinario convocado por el Ejecutivo nacional, con un temario que incluye dos iniciativas clave para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Para la Casa Rosada, la aprobación de estas leyes representa una señal de gobernabilidad y control político ante el mercado, aunque el tratamiento expuso fuertes tensiones con sectores de la oposición, incluso con aquellos considerados dialoguistas.

“Un presupuesto sin mirada productiva ni federal”

Tras analizar el texto enviado por el Ejecutivo, Uñac fue categórico: dijo haberlo leído “una y otra vez” sin encontrar “un solo artículo, capítulo o título” que potencie el desarrollo, proteja el empleo argentino o promueva una mirada verdaderamente federal. “Lo digo con pesar, porque lo que esperaba por más de dos años era un presupuesto con una mirada productiva y federal”, expresó.

Uno de los puntos más cuestionados por el legislador sanjuanino fue la amplia delegación de facultades al jefe de Gabinete, que —según sostuvo— “casi convierte al presupuesto en letra muerta”. En ese marco, recordó declaraciones del propio presidente Milei asegurando que no vetará la ley. “Es entendible que no lo vete, porque con esas facultades delegadas lo puede modificar cuantas veces se le den ganas”, advirtió.

Uñac también puso el foco en los recortes a sectores vulnerables y estratégicos: discapacidad, pensiones, jubilaciones, educación y ciencia. Señaló que, en comparación con el presupuesto 2023, la educación sufre una reducción superior al 30%, mientras que la educación técnica registra un recorte de más del 90%. A esto se suma una baja del 30 al 40% en el presupuesto universitario.

“El ajuste en educación es especialmente grave en la tierra de Domingo Faustino Sarmiento”, remarcó, en una referencia directa al padre del sistema educativo argentino.

Infraestructura, rutas y producción del interior

Otro eje central de su discurso fue la ausencia de inversión en infraestructura. Sin mencionar directamente la palabra “obra pública”, Uñac habló de “infraestructura de base” necesaria para un país extenso como la Argentina. “El interior también existe”, subrayó, al tiempo que alertó sobre el deterioro de rutas y caminos rurales.

En ese contexto, enumeró producciones regionales como la yerba mate, el algodón, el tabaco, las uvas, las aceitunas y la fruta de carozo, que enfrentan una doble dificultad: falta de precios competitivos y serios problemas logísticos. “Aunque alguno de estos productos llegue a tener precio, tampoco se pueden sacar porque el estado de rutas y caminos rurales es deplorable”, dijo, y precisó que las partidas de Vialidad Nacional cayeron un 33% desde 2023.

Ciencia, tecnología y un modelo de país en discusión

El tramo más crítico de su intervención estuvo dedicado a la ciencia y la tecnología. Uñac denunció un recorte superior al 40% respecto del presupuesto 2023 y afirmó que el proyecto plantea “el menor esfuerzo nacional en ciencia y tecnología de los últimos 20 años”.

Para el senador sanjuanino, el ajuste no es solo técnico, sino ideológico. “Este presupuesto confunde gasto con inversión pública. Ajusta la ciencia y define un modelo de país que no comparto”, afirmó.

Con ese diagnóstico, Uñac cerró su exposición anunciando su voto en contra. “Por mi pasado en la elaboración de presupuestos públicos, por convicción personal y por responsabilidad institucional, lo voy a votar en contra”, concluyó.