El Congreso Nacional se encamina a cerrar el año con una escena poco habitual: la aprobación de un Presupuesto en plena semana posterior a Navidad. Si se cumplen las previsiones, el Gobierno de Javier Milei logrará sancionar este viernes la primera “ley de leyes” de su gestión, luego de dos años consecutivos en los que administró con partidas prorrogadas, utilizando como base el Presupuesto 2023 impulsado por Sergio Massa y aprobado a fines de 2022.

La fecha elegida —26 de diciembre— llama la atención por tratarse de un momento atípico para una votación de esta magnitud. Sin embargo, aunque infrecuente, no se trata de un hecho inédito. Un repaso por la historia reciente muestra que en contadas ocasiones el Presupuesto Nacional fue tratado y aprobado entre las fiestas de fin de año o al filo de ellas.

En los últimos 25 años, solo dos presupuestos fueron sancionados formalmente entre Navidad y Año Nuevo. El antecedente más cercano es el Presupuesto 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. Aquella vez, el Senado lo aprobó el 27 de diciembre de 2017, luego de un trámite acelerado en Diputados, donde había obtenido media sanción apenas cinco días antes. El Gobierno de Cambiemos decidió esperar la nueva conformación parlamentaria surgida de las elecciones de medio término para avanzar con el debate, aun sabiendo que continuaría en minoría.

Ese episodio quedó marcado, además, por la recordada conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017, cuando el equipo económico modificó metas clave del Presupuesto recién aprobado, generando un fuerte impacto político y económico.

El otro caso se remonta a la salida de la crisis de 2001. El Presupuesto 2003 fue aprobado el 27 de diciembre de 2002, con Eduardo Duhalde en la Presidencia y Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía. En Diputados había sido avalado apenas ocho días antes, en un contexto de urgencias fiscales y transición política.

Más cerca de las fiestas, aunque sin cruzar el umbral navideño, aparece el Presupuesto 2006. Fue sancionado por el Senado el 23 de diciembre de 2005, luego de que Néstor Kirchner esperara consolidar poder político tras las elecciones legislativas en las que el kirchnerismo desplazó al duhaldismo, con el triunfo de Cristina Fernández en Buenos Aires.

Otros presupuestos también se aprobaron en diciembre, aunque con mayor margen respecto de las fiestas. Fue el caso del Presupuesto 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, tratado a comienzos de diciembre de 2000; el Presupuesto 2007, sancionado por el Senado el 13 de diciembre de 2006; y el Presupuesto 2012, aprobado tras la contundente victoria electoral de Cristina Kirchner, luego de que el oficialismo hubiera evitado debatir la ley de gastos en el período de minoría parlamentaria.

Un capítulo aparte fue el Presupuesto 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, que terminó siendo rechazado en Diputados el 17 de diciembre de 2021. De haber prosperado, la intención del oficialismo era tratarlo en el Senado antes de fin de año, algo que finalmente no ocurrió.

Con este marco histórico, la posible aprobación del Presupuesto de Milei el día después de Navidad se inscribe en una tradición excepcional, marcada por coyunturas políticas complejas, urgencias económicas y calendarios legislativos ajustados.