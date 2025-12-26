Departamentales > Temporada 2025/2026
Ullum habilitó el camping y el parque acuático para el verano
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Ullum informó que ya se encuentran habilitados el Camping Municipal y el Parque Acuático, dos espacios recreativos que forman parte de la propuesta de verano del departamento y que están destinados al disfrute de vecinos y visitantes.
Ambos predios funcionarán de jueves a domingo y cuentan con áreas verdes, sectores de sombra y servicios básicos. El camping dispone de espacios para carpas, motorhomes y tráileres, mientras que el parque acuático se presenta como una alternativa para compartir en familia o con amigos durante las jornadas de altas temperaturas.
En el Camping Municipal, las tarifas para no residentes son de $8.000 para mayores y $4.000 para menores de entre 6 y 12 años, mientras que los niños hasta 5 años, jubilados y personas con discapacidad están exentos de pago. El valor por carpa es de $8.500 por día y el ingreso para motorhome o tráiler casa rodante es de $10.000. Para residentes ulluneros, el ingreso general es de $3.000, con exención para niños hasta 12 años, jubilados y personas con discapacidad. En este caso, la carpa tiene un costo de $5.000 y el motorhome o tráiler, $6.500.
Por su parte, el Parque Acuático fijó el ingreso para mayores de 8 años en $8.000 para no residentes y $4.000 para residentes del departamento.
Desde el municipio indicaron que esta habilitación forma parte del fortalecimiento de la oferta recreativa y turística local, con el objetivo de promover el uso responsable de los espacios públicos y garantizar el acceso equitativo durante toda la temporada de verano.
