La Navidad dejó una sonrisa imborrable en Chester Morales, el niño que resultó ganador de una bicicleta en el sorteo navideño organizado por Grupo Huarpe. Acompañado por su mamá, Chester se acercó hasta los estudios de Huarp e Noticias para retirar el premio y vivir un momento cargado de emoción y alegría.

Con la bicicleta de Bebote Bike ya en sus manos, Chester no ocultó su felicidad y compartió unas palabras que reflejaron el espíritu solidario de la iniciativa. “Estoy contento, tenía una bici pero no tenía pedales. La voy a compartir con mis compañeros”, expresó el pequeño, despertando la ternura de quienes presenciaron la entrega.

Publicidad

El sorteo formó parte de las acciones especiales de Navidad impulsadas por Grupo Huarpe, pensadas para acercarse a la comunidad y generar momentos de ilusión entre los más chicos. La entrega del premio no solo significó un regalo material, sino también un gesto que refuerza los valores de compartir, acompañar y celebrar en familia.

La escena, sencilla pero profundamente emotiva, resumió el verdadero sentido de estas fechas: la alegría de dar y la felicidad de recibir, especialmente cuando se trata de los sueños de los niños.