La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 sigue siendo un requisito obligatorio para la mayoría de los beneficiarios. Este trámite es fundamental para certificar que se cumplieron los controles médicos, el calendario nacional de vacunación y la asistencia escolar, requisitos indispensables para acceder al complemento anual retenido durante el año.

El organismo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, aclaró que no se eliminó la obligación general de presentar la libreta, aunque la Resolución 1170/2025 incorporó un sistema de verificación automática que solo aplica para niños de hasta 4 años con datos completos en el sistema. Para el resto de los titulares, la presentación tradicional continúa siendo necesaria.

La Libreta AUH es el formulario oficial que certifica el cumplimiento de los controles obligatorios y debe ser completado a través de la plataforma de ANSES. Además, requiere la firma de autoridades educativas y sanitarias para que el trámite sea válido y se habilite el pago del monto acumulado durante el año.

Para facilitar el proceso, Anses ofrece la presentación digital mediante la web o la aplicación Mi ANSES. Los pasos para completar el trámite son:

Pasos para presentar la Libreta AUH:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos > Libreta AUH, revisar que los datos estén correctos.

Si falta información, generar y descargar la libreta.

Imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o escuela para su firma.

Fotografiar el formulario completo con buena iluminación.

Subir la imagen en formato JPG (menos de 3 MB) en la plataforma.

Confirmar la carga a través del correo electrónico enviado por ANSES.

En caso de no poder realizar la presentación digital, los beneficiarios pueden entregar la libreta en las oficinas de Anses o en operativos territoriales sin necesidad de turno.

El plazo para presentar la Libreta AUH vence el próximo 31 de diciembre de 2025. La validación permite cobrar el 20% retenido durante el año, que se abona aproximadamente 60 días después de completar el trámite. No entregar el formulario a tiempo puede significar perder este pago adicional y la suspensión temporal del beneficio mensual.

Desde 2026, el nuevo sistema automático beneficiará únicamente a niños de hasta 4 años con datos completos en salud y vacunación. Sin embargo, si hay inconsistencias, deberán presentar la libreta tradicional. La presentación seguirá siendo obligatoria para menores de 5 a 18 años, niños hasta 4 años con datos incompletos y quienes quieran cobrar montos acumulados de años previos.

Con el último ajuste por movilidad, la AUH alcanzará en enero de 2026 un valor total de $125.554,30 por hijo. ANSES liquida mensualmente el 80% y retiene el 20% restante hasta la validación de los controles.

Quienes presenten la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025 podrán cobrar el monto retenido acumulado durante todo el año, que funciona como un pago extra de fin de año. Según la categoría, los montos estimados son:

Montos estimados del pago extra por presentación de la Libreta AUH: