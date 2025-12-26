El mundo del rock alternativo lamenta la pérdida de Perry Bamonte, quien falleció el 26 de diciembre a los 65 años tras una prolongada batalla contra una enfermedad, según confirmó la propia banda The Cure.

Bamonte, nacido en Londres el 3 de septiembre de 1960, no solo fue un destacado guitarrista y tecladista, sino también un pilar creativo dentro de una de las agrupaciones más influyentes del género. Su talento fue crucial en la evolución sonora de The Cure desde los años 90.

Su vinculación con la banda comenzó en los años 80 como parte del equipo técnico, hasta que en 1990 se integró oficialmente como músico, reemplazando a Roger O’Donnell. Desde entonces, contribuyó en álbumes emblemáticos como “Wish” (1992), “Wild Mood Swings” (1996) y “Bloodflowers” (2000), desempeñando distintos roles tanto en estudio como en giras internacionales.

Tras más de una década con The Cure, Bamonte se alejó en 2005, pero en 2022 regresó para la gira “Shows of a Lost World”, que recorrió más de 90 ciudades y representó un emotivo reencuentro con sus seguidores.

Sin embargo, su salud se fue deteriorando, lo que lo llevó a reducir sus actividades públicas y limitar su presencia en los escenarios. A pesar de ello, mantuvo una cercanía constante con la banda.

En 2019, su legado fue reconocido cuando fue incluido junto a The Cure en el Rock & Roll Hall of Fame, un homenaje a su contribución esencial al sonido y la historia del grupo.

Tras su fallecimiento, la banda despidió a Bamonte con palabras que reflejaron la admiración y afecto hacia él, resaltando “su personalidad cálida y vital, su creatividad y compromiso con la música”, destacando la huella imborrable que dejó en sus compañeros y en el público.