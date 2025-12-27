OpenAI anunció el lanzamiento de una tienda de aplicaciones integrada a ChatGPT, una iniciativa que busca potenciar las capacidades del chatbot mediante la incorporación de herramientas desarrolladas por terceros. Esta novedad se presentó en diciembre de 2025 y se espera que las primeras aplicaciones comiencen a estar disponibles para los usuarios durante 2026.

Esta tienda funciona como un directorio específico dentro del menú de herramientas de ChatGPT, permitiendo a los usuarios acceder a diversas aplicaciones sin salir de la plataforma. Entre las empresas que ya confirmaron integraciones se encuentran Expedia, Spotify, Zillow y Canva, cuyos servicios podrán utilizarse directamente desde el chat, simplificando la experiencia y ampliando las funcionalidades tradicionales.

OpenAI explicó que estas aplicaciones no solo incorporan contexto a las conversaciones, sino que también habilitan acciones concretas que optimizan la interacción con el chatbot. Para fomentar el desarrollo, la compañía lanzó el Apps SDK, un kit de herramientas para programadores que actualmente está en fase beta. Los desarrolladores interesados pueden enviar sus creaciones a través de la plataforma oficial de OpenAI, donde también se realiza el proceso de revisión y aprobación.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la evolución de la inteligencia artificial conversacional, al ofrecer un ecosistema más dinámico y personalizable. Sin embargo, también plantea desafíos y debates, como la posible automatización de ciertos empleos, reflejado en la mención a Code-Max, un metaprograma que promete simplificar tareas cotidianas pero que podría afectar puestos laborales.

Con esta tienda, OpenAI busca consolidar su liderazgo en el sector de IA, ofreciendo a los usuarios un acceso más amplio y eficiente a servicios complementarios, y a los desarrolladores una plataforma para innovar y expandir el alcance de ChatGPT.