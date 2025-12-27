La Dirección de Protección Civil informó que para la madrugada y la mañana del sábado 27 de diciembre se espera la ocurrencia de tormentas en los departamentos 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, motivo por el cual se emitió un Alerta Amarillo por condiciones meteorológicas adversas.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada estimados se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, desde Protección Civil recordaron la importancia de extremar las medidas de prevención y mantenerse atentos a los comunicados oficiales. Además, se reiteraron los números de emergencia disponibles ante cualquier eventualidad: 103 y 911.

Entre las recomendaciones para el hogar, se solicita revisar el estado de techos, desagües y bajadas de agua, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua —especialmente productos tóxicos—, desenchufar artefactos eléctricos, asegurar puertas y ventanas, no sacar la basura y mantener a las mascotas en lugares protegidos. También se aconseja higienizar las viviendas con lavandina, usar calzado aislante y, de ser posible, evitar salir de casa.

Asimismo, se recomienda tener preparado un kit familiar de emergencia, que incluya botiquín de primeros auxilios, linterna, radio, documentación básica, ropa de abrigo y recambio, agua potable y alimentos no perecederos.

En la vía pública, se pide no transitar por calles inundadas, buscar resguardo seguro, no obstruir acequias ni alcantarillas y extremar cuidados en la manipulación de alimentos, priorizando el consumo de agua hervida o embotellada.

En caso de granizo, las autoridades indicaron permanecer a resguardo, mantener la calma —especialmente para proteger a niños, adultos mayores y mascotas— y, una vez finalizada la tormenta, revisar el estado de techos, cañerías y ventanas. Ante daños que representen un riesgo, se debe dar aviso a los organismos oficiales.

Para quienes deban conducir, se recomienda mantener la calma, reducir la velocidad sin frenar bruscamente, circular con luces bajas encendidas y recordar que este tipo de fenómenos suele concentrarse en zonas específicas, por lo que es preferible continuar el trayecto con extrema precaución.