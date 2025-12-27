Un delincuente de 25 años fue aprehendido este jueves por la mañana en el departamento Chimbas, acusado de robo en grado de tentativa, tras ser sorprendido cuando intentaba ingresar a una vivienda del barrio Conjunto VIII.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Comando Radioeléctrico Norte, alrededor de las 08.19, en el barrio Conjunto VIII, manzana G, casa 6, luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia sospechosa de un individuo merodeando una vivienda particular.

Al lugar fue comisionado el móvil H-65, a cargo del cabo primero Juan Bordón, acompañado por el agente Sebastián Rodríguez, quienes al arribar observaron a un sujeto con las características aportadas por el denunciante. El hombre vestía una remera de mangas cortas de color celeste. Al ser entrevistado, este se mostró ofuscado y no pudo justificar su presencia en el lugar, por lo que se procedió a su aprehensión.

El vidrio de la ventana que fue roto por el detenido tras arrojar una piedra.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron a la damnificada, Ángeles Jaqueline Ramos Toro, de 27 años, quien manifestó que el mismo sujeto se había presentado en dos oportunidades merodeando la zona. En esta segunda ocasión, comenzó a golpear la puerta de la vivienda y, al no recibir respuesta, arrojó una piedra contra una ventana del frente, con claras intenciones de sustraer elementos del interior, la cual se rompió, aprovechando que el domicilio no cuenta con cierre perimetral.

El aprehendido fue identificado como César Gabriel Vega Maldonado, con domicilio en Lote Hogar 38, también en Chimbas.

Desde el lugar se mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio, haciéndose presente el ayudante de fiscal David Peña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, caratulando el hecho como robo en grado de tentativa.

Finalmente, el acusado fue trasladado a Comisaría 26°, donde quedó alojado a disposición de la UFI Flagrancia.